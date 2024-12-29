رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة، غدا الإثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وانتهى مجلس النواب اليوم من مناقشة أول 31 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدالًا واسعًا بشأن من لهم حق الضبطية القضائية وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور وزير العدل، المستشار عدنان فنخري، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.