وزير الصحة يبحث مع شركة "ميند راي" توطين صناعة الأجهزة الطبية

كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع وفد شركة "ميند راي"، إحدى أكبر شركات تصنيع الأجهزة الطبية، لمناقشة سبل التعاون المشترك في مجال التدريب والبحث العلمي، وآليات تنفيذ مشروع توطين التصنيع المحلي لأجهزة الأشعة.

واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع، بالترحيب بوفد شركة "ميند راي"، وعبر عن تقديره للنجاحات التي حققتها الشركة في القطاع الصحي على مستوى دولي، خاصة في العديد من الدول التي استفادت من خدماتها.

وأكد دعم القيادة السياسية لملف توطين صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية، مع الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية الناجحة، الأمر الذي يؤهل الدولة المصرية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدر الصفوف في مجال التصنيع الطبي.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول مقترحات التعاون في مجالات تدريب الفنيين بالمعاهد الفنية الصحية، والرؤية المستقبلية للتعاون مع شركة "ميند راي" لدعم القطاع الطبي، من خلال تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير أحدث التقنيات الطبية المتقدمة في مجال الأشعة بما يساهم في رفع كفاءة الخدمة التشخيصية المقدمة بالمستشفيات.

وأوضح "عبد الغفار"، أن الاجتماع تطرق لمناقشة التعاون المشترك في مجال المستشفيات الذكية، ومراكز للبحث والتدريب واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال الأشعة، بجانب تعزيز برامج التعليم الطبي المستمر لفنيين الأشعة واستخدام أجهزة المحاكاة في التدريب العملي، بما يساهم في رفع كفاءة ودعم الأطقم الطبية بأحدث أساليب التكنولوجيا.

وتابع "عبد الغفار" أن شركة "ميند راي" ساهمت في تطوير المنظومة الصحية في مصر لا سيما في مجال أجهزة الأشعة بالتعاون هيئة الإسعاف، ومشروع العيادات المتنقلة التي تقدم خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، وأيضًا هيئة الرعاية الصحية، وخلق شراكات بين الهيئات التعليمية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير لشئون الأشعة، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أحمد العزبي، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير للصناعات الطبية، والدكتور إيرك لي، المدير العام لشركة "ميند راي" بشمال إفريقيا، وطه عبد الناصر، العضو المنتدب للشركة، والمهندس خالد سلامة، مدير قسم التصوير الطبي لشركة "ميند راي" بشمال إفريقيا.

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