محافظ البحيرة: صرف تعويضات محور المحمودية قريبا

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، طلب إحاطة، بشأن صرف التعويضات للمواطنين الذين تم إزالة منازلهم الكائنة بحرم الري لتنفيذ أعمال تطوير محور المحمودية- محافظة البحيرة.

وقالت محافظة البحيرة، إن الملف شائك وهناك تراكمات، لكن بالمعاونة مع النواب نبذل قصارى الجهد وأن التواصل مباشر ومستمر مع هيئة المساحة، مشيرة إلى التعاون الكامل الذي أبداه المواطنين، خلال مراحل تنفيذ مشروع تطويره.

وأكدت محافظة البحيرة جاكلين عازر، على توجهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، للهيئة المصرية للمساحة ممثله في المهندسة هويدا النوبي، بسرعة إنهاء إجراءات نزع الملكية لصرف التعويضات للمواطنين، وذلك خلال استعراضها لمسألة تأخر صرف تعويضات نزع الملكية لصالح مشروع تطوير محور المحمودية والمشروعات القومية بالمحافظة.

وأضافت جاكلين عازر، أنه مع تأخر صرف التعويضات للأهالي تم استعجال هيئة المساحة، وقامت اللجنة المعنية بالنزول إلى كفر الدوار بالفعل، ومع ملاحظة التأخر تم العرض على رئيس مجلس الوزراء الذي وجه بسرعة إنهاء الإجراءات.

وأكدت محافظة البحيرة، أهمية الالتزام بنصوص القانون بأن يكون التعويض وفقا للقيمة السوقية وقت نزع الملكية.

من جانبه قال إبراهيم الشميسي، ممثل هيئة المساحة عن غرب الدلتا، إنه من المتوقع أن يتم الصرف لصالح متضرري نزع الملكية بمحافظة البحيرة لصالح محور المحمودية خاصه مركز أبو حمص، بحد أقصي قبل عيد الفطر.

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