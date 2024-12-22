علي الدين هلال: وحدة المجتمع تبنى من خلال حرية التعبير عن الرأي

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي، على أهمية تبني الشفافية والمصارحة كوسيلة فعالة لمواجهة الشائعات والأكاذيب التي تستهدف الدولة من الداخل والخارج.

وفي لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، قال هلال: "الصوت الواحد والحشد والتعبئة لسيت الطريقة المثلى لخلق التماسك المجتمعي"، مضيفًا: "وحدة المجتمع تكون من خلال حرية التعبير عن الرأي وأفضل مثال على ذلك كان الحوار والوطني، التنوع في الآراء لا تسقط بلد.. هو حد فاكر أن مصر ضعيفة؟".

وأضاف المفكر السياسي، أن رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية سيفتح المجال للشائعات والحديث عن بدء مصالحة مع الإخوان، مشددًا على أن مواجهة الشائعات والأكاذيب تتم بالمصارحة، ولابد من شرح القرارات السياسية للرأي العام لتوضيح الحقائق وإزالة اللغط.

وأكد المفكر السياسي علي الدين هلال على أن مواجهة هذه الحملات تبدأ بتحصين الشعب من خلال توفير الحقائق ومواجهة الأكاذيب بالأدلة.

كشف الدكتور علي الدين هلال، عن رؤيته لنظام الانتخابات الأمثل لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن النظام الأنسب يتضمن تخصيص 50% من المقاعد للانتخاب الفردي، و25% للقائمة النسبية، و25% للقائمة المطلقة.

وشدد علي الدين هلال على ضرورة إذاعة جلسات البرلمان بشكل علني ليتمكن المواطنون من متابعة النقاشات واتخاذ القرارات، معتبرًا ذلك خطوة لتعزيز الشفافية والتواصل مع الشعب.

وأشار علي الدين هلال إلى أن الانتخابات البرلمانية تتميز بشعبية واسعة وتفاعل كبير من المواطنين، مما يتطلب نظامًا انتخابيًا يعكس تنوع الآراء ويعزز دور الأحزاب السياسية.