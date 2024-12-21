النائب كريم السادات يحتفل بعقد قرانه على كريمة رجل الأعمال أحمد أبو شقرة

كتب- نشأت علي:

احتفل النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، بعقد قرانه على كريمة رجل الأعمال أحمد أبو شقرة، بحضور محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية والشيخ خالد الجندي.

ونشر النائب كريم السادات ، خبر حفل زفافه علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي وأرفقه بعددًا من الصور، مستيعنا بآيات من القرآن الكريم :"ومِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" (الروم 21).

وتابع قائلا:" الحمد لله وشكر لله و فضل كله لله".

وشهد الاحتفال أجواء من الفرح والسرور، حيث توافد الأقارب والأصدقاء لتقديم التهاني للعروسين، وتمنى الحضور للعروسين حياة مليئة بالمودة والرحمة، وأن يبارك الله لهما في حياتهما المشتركة، داعين أن يظل الفرح والسرور رفيقين لهما طوال حياتهما، وأن يظل بيتهم عامراً بالأفراح.