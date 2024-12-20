184 قيادة بالمحافظات.. اعتماد أكبر حركة تنقلات فى تاريخ المحليات

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة التنمية المحلية، عن أن وزيرة التنمية المحلية اعتمدت أكبر حركة فى تاريخ المحليات تتضمن 184 قيادة محلية بالمحافظات.

الإعلان عن أكبر حركة فى تاريخ المحليات خلال ساعات

وأضافت "الوزارة"، عبر صحفتها على "فيس بوك"، الجمعة، الإعلان قريبًا خلال ساعات عن تعتمد أكبر حركة فى تاريخ المحليات.

وكانت وزيرة التنمية المحلية، أشادت بالدور المحوري لمركز سقارة في تأهيل العاملين بالإدارة المحلية، مؤكدة أن خطة التطوير الجديدة تهدف إلى تقديم تدريب عالي الجودة، وتحقيق كفاءة إدارية وفعالية مهنية تنعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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