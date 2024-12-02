عصام الأمير وكيلًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- عمرو صالح:

عقد المهندس خالد عبدالعزيز أول اجتماعات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتشكيله الجديد، عقب أدائه اليمين القانونية أمام مجلس النواب، والذي تناول انتخاب الإعلامي عصام الأمير، وكيلًا للمجلس، ومخاطبة مجلس القضاء الأعلى بشأن طلب .الموافقة على اختيار المجلس للمستشار ياسر المعبدي، أمينًا عامًا للمجلس.

جاء ذلك في أجواء من ترحيب جميع العاملين بالمجلس، الذي حرص رئيسه على لقائهم والتعرف عليهم فور وصوله.

وتنص المادة 83 من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أنه يعقد المجلس أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله وفق أحكام هذا القانون، وينتخب من بين أعضائه وكيلاً، ويختار أمينا عاما من غير أعضائه.

وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما تفرغاً كاملاً.. ويحل الوكيل بصفة مؤقتة، محل رئيس المجلس في حال غيابه، وللرئيس تفويض الوكيل في بعض مهامه.

وكان المهندس خالد عبد العزيز، قد أدى اليمين القانونية أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمدة 4 سنوات، ويضم المجلس في عضويته كل من المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، ود.محمود أحمد ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ود.حسام عبد المولى صقر، ممثلاً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وعلا كمال السيد الشافعي، صحفية، وعصام الأمير إسماعيل خليل، إعلامي، وعادل محمد إبراهيم حمودة، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، ود.منى محمد سعيد الحديدى، ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات.

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