وزير السياحة: تحديد وتحديث الرسوم وبدلات الانتفاع على المستثمرين والإسراع في الموافقات

كتب- نشأت علي:

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن القطاع السياحي له عوائد مباشرة وغير مباشرة؛ مثل فرص العمل ودفع الضرائب والعوائد الدولارية من العملة الصعبة.

وكشف فتحي أمام جلسة النواب، عن التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ من أجل دعم الاستثمار في القطاع السياحي، قائلًا: يجب التعامل مع القطاع السياحي بفكر استثماري لا فكر عقاري.

وأكد وزير السياحة والآثار أن مبادرة الـ50 مليار جنيه أثبتت نجاحها في دعم القطاع؛ سواء في بناء غرف جديدة أو تحديث الغرف، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل كل العقبات أمام الاستثمار السياحي.

وأكد الوزير العملَ على تحديد وتحديث الرسوم وبدلات الانتفاع على المستثمرين والإسراع في الموافقات.

وأعلن وزير السياحة والآثار العملَ على 3 ملفات؛ للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة، لإقرار تحسينات في هذا الملف.