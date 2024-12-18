رئيس الوزراء يُرحب بالتعاون مع "فوربس العالمية" لتنظيم مؤتمرها السنوي بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد سامي:

رحّب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باعتزام مؤسسة "فوربس" العالمية عقد مؤتمرها السنوي بالعاصمة الإدارية الذي من المُقرر أن يضم مجموعة من أبرز المُستثمرين ورجال الأعمال على مستوى العالم؛ لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم الأربعاء ، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بيتر هونج رئيس شركة "فوربس جلوبال هولدنج Forbes Global Holding"، والوفد المراق له الذي ضمّ: ماجد مرعي الرئيس التنفيذي لشركة "فوربس إنترناشيونال تاور Forbes International Tower"، وجيانبيرو كوبولا مدير الشئون القانونية لشركة "فوربس"، ودُنيا زغلول مُدير عام شركة "فوربس إنترناشيونال تاور" وذلك بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وقال مدبولي : إن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة عدد من ملفات التعاون المشتركة مع شركة "فوربس" العالمية، وعلى رأسها المشاورات الخاصة بإنشاء بُرج "فوربس" بالعاصمة الإدارية الجديدة استكمالًا للمناقشات التي تجري مع الشركة العالمية في هذا الشأن.

واستعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة للانتهاء من قانون مناطق المال والأعمال من أجل تحفيز وجذب المؤسسات المالية العالمية للعمل في حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يُمكّن بُرج "فوربس" المُقرر إنشاؤه من جذب هذه المؤسسات العالمية للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.

وبدوره .. أعرب رئيس شركة "فوربس جلوبال هولدنج" عن تقديره لاستقبال رئيس الوزراء له.. مُشيدًا بما شهدته العاصمة الإدارية الجديدة من تطور هائل في غضون أعوام قليلة.

وأكد "هونج" تطلع مؤسسة "فوربس" للتعاون مع الحكومة المصرية بما يعود بالنفع على الجانبين.. مُشيرًا إلى تطلعهم للتعاون والتنسيق مع الحكومة المصرية في هذا الصدد.

ومن جهته .. نوه المهندس خالد عباس بتعاون شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع مؤسسة "فوربس" لعقد مؤتمرها السنوي في العاصمة الإدارية الجديدة .. مُوضحًا أنه لأول مرة في مصر ستكون هناك فرصة لإنشاء برج "فوربس" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال عباس : إن شركة العاصمة الإدارية الجديدة ستتعاون مع مختلف الجهات المعنية؛ من أجل تذليل الإجراءات الخاصة باستثمارات مؤسسة فوربس في مصر.

وفي هذا الصدد .. أعرب بيتر هونج عن تطلعه إلى أن يمنح قانون حي المال والأعمال الجاري مناقشته دفعة للمستثمرين للعمل بحي المال والأعمال .. مبديا تطلعه لاستمرار التعاون والتنسيق مع الحكومة المصرية في هذا الشأن.