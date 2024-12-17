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سائق بمطروح يكشف تفاصيل عثوره على 8 ملايين جنيه بشوال: رفضت مليون جنيه مكافأة

11:33 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

سائق بمطروح يكشف تفاصيل عثوره على 8 ملايين جنيه بش

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كتبت - داليا الظنيني:

كشف سامح جبر، سائق تاكسي بمطروح، عن تفاصيل عثوره على شوال بداخله 8 ملايين جنيه.

وأضاف سامح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، أنه أعاد الـ 8 ملايين جنيه لصاحبها، قائلًا: "أول حاجة فكرت فيها عندما وجدت الفلوس هي إعادة المبلغ لصاحبها، وزوجتي قالت لي: الفلوس دي لازم ترجع لصاحبها".

وتابع: "عملت إعلانًا على الفيسبوك لكي أتمكن من إعادة الأموال لصاحبها، واستقبلت أكثر من 300 مكالمة هاتفية، وكل واحد يقول رقمًا مختلفًا".

وأكمل: "هناك شخص اتصل بي وعرض عليَّ مشاركته بمشروع بالمبلغ الذي عثرت عليه"، مشيرًا إلى أن صاحب الفلوس أعطاني أمارة كاملة بمواصفات الشوال ولونه وعدد الرزم المالية.

واختتم قائلًا: "رفضت مليون جنيه مكافأة مالية من صاحب الفلوس".

سامح جبر برنامج يحدث في مصر شريف عامر
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