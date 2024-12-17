وزير الصحة: مصر حققت قفزة كبيرة في صناعة الدواء

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن مصر حققت قفزة كبيرة في صناعة الدواء، حيث وصلت قيمة صادرات الأدوية المصرية إلى مليار دولار سنويًا.

وأشار «عبدالغفار»، خلال لقاء خاص عبر فضائية إكسترا نيوز، إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة للدعم المستمر الذي تقدمه الدولة للقطاع الصحي وتطوير منظومة الرقابة على الأدوية.

كما أكد أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء في أفريقيا، وذلك بعد افتتاح مصنع جديد لإنتاج الأنسولين وتأسيس وكالة دواء عربية مقرها القاهرة.

وأضاف أن مصر تقدمت منذ حوالي عامين بطلب لإنشاء وكالة دواء عربية يكون مقرها في القاهرة، وتمت الموافقة على هذا الطلب من مجلس وزراء الصحة العرب وجامعة الدول العربية والمجالس الاقتصادية والاجتماعية بعد عامين من الدراسة.

ولفت الوزير إلى أن وجود كوادر عربية وإفريقية خلال تدشين مصنع إنتاج الأنسولين اليوم يُعد رسالة تؤكد أن مصر من بين 3 أو 4 دول فقط على مستوى أفريقيا مؤهلة بكل كفاءاتها وبنيتها التحتية لتكون مصدرًا رئيسيًا للدواء واللقاحات على مستوى القارة، مع طموح أن تصبح كذلك على مستوى العالم. وأكد أن مصر أصبحت دولة رائدة في صناعة الدواء في المنطقة.

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