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أحدث صور من إزالات منطقة الجبانات بالمطرية

05:34 م الأحد 15 ديسمبر 2024
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كتب- محمد نصار:

يواصل حي المطرية، أعمال الإزالات في منطقة الجبانات 2 بنطاق الحي إلى جانب صرف التعويضات القانونية للمستحقين.

وتأتي أعمال إزالات منطقة الجبانات 2 في حي المطرية في إطار تنفيذ خطة تطوير المنطقة.

كما تستهدف أعمال الإزالات والتوسعة فتح محاور جديدة لتسهيل حياة المواطنين.

وفي الوقت نفسه، يتم صرف التعويضات المادية المستحقة للمتضررين من إزالات المنطقة بشكل دوري.

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إزالات منطقة الجبانات بالمطرية المطرية حي المطرية
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