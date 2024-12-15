أحدث صور من إزالات منطقة الجبانات بالمطرية

الأحد 15 ديسمبر 2024

05:34 م الأحد 15 ديسمبر 2024

بالأسماء.. ننشر القائمة القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية في دورتها العشرين

مجدي الجلاد: الصحافة المصرية لم تواكب التطور العالمي

مجدي الجلاد: نجحنا في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مؤسستنا

كاتب صحفي: "مصراوي" نموذج غير قابل للتكرار ومن أنجح المواقع في المنطقة

إعادة الألبوم

كتب- محمد نصار:

يواصل حي المطرية، أعمال الإزالات في منطقة الجبانات 2 بنطاق الحي إلى جانب صرف التعويضات القانونية للمستحقين.

وتأتي أعمال إزالات منطقة الجبانات 2 في حي المطرية في إطار تنفيذ خطة تطوير المنطقة.

كما تستهدف أعمال الإزالات والتوسعة فتح محاور جديدة لتسهيل حياة المواطنين.

وفي الوقت نفسه، يتم صرف التعويضات المادية المستحقة للمتضررين من إزالات المنطقة بشكل دوري.

اقرأ أيضًا:

السيسي يمنح التزام بناء وتشغيل محطة لوجستية بميناء الإسكندرية لشركة "إدسكو"

مجدي الجلاد: الصحافة المصرية لم تواكب التطور العالمي

أول تحرك رسمي في واقعة استغلال طفل في فيديو إباحي لتحقيق أرباح مالية

بالأسماء.. ننشر القائمة القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية في دورتها العشرين