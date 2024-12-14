الصحة: معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية أقل من مثيلتها في العام الماضي

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن فصل الشتاء، وخاصة في الفترة الممتدة من نوفمبر إلى مارس، يشهد زيادة ملحوظة في نشاط الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، موضحًا أن الطقس البارد يدفع الأشخاص إلى البقاء في أماكن مغلقة سيئة التهوية، مما يسهل انتشار الفيروسات.

وفي مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" اليوم السبت، أشار عبد الغفار إلى أن انخفاض الرطوبة في الجو يؤدي إلى تجفيف الأغشية المخاطية في الأنف والحلق، مما يسهل على الفيروسات دخول الجسم.

كما لفت إلى أن نقص التعرض لأشعة الشمس في فصل الشتاء يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات فيتامين "د"، مما قد يؤثر سلبًا على المناعة ويزيد من احتمالية الإصابة بالفيروسات التنفسية، بما في ذلك الأنفلونزا ومتحوراتها.

وشدد متحدث وزارة الصحة على أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات تدل على أن معدلات الإصابة هذا العام أعلى من العام الماضي، كما أكد أنه لا توجد أي فيروسات جديدة تصيب الجهاز التنفسي وتؤدي إلى الوفاة.

وأشار إلى أن وحدات الترصد التابعة للوزارة أظهرت أن معدلات الإصابة ودخول المستشفيات هذا العام أقل من تلك المسجلة في العام الماضي، مما يعكس الوضع الصحي الجيد في الوقت الحالي.

اقرأ أيضًا:

بـ 4 مليارات دولار.. خطة حكومية عاجلة لمنع عودة تخفيف الأحمال الصيف القادم

التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع الـ 20 من الخطة التدريبية للمحليات غدًا