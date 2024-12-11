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أبرزها المارجيوانا والحشيش.. أستاذ صيدلة يوضح فوائد بعض المخدرات الطبية

10:46 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الدكتور خالد أبو زيد

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كتب- عمر صبري:

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس خامس ندواته ضمن الموسم الثقافي للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025 تحت عنوان: "Cannabis (Marijuana) and Cannabinoids: What You Need To Know".

وألقى المحاضرة الدكتور خالد أبو زيد، أستاذ الكيمياء الصيدلية بالكلية، حيث تطرّق إلى أنواع المخدرات وأضرارها الصحية والنفسية على الإنسان، مع تسليط الضوء على نبات الحشيش والماريجوانا.

وأوضح أنه على الرغم من المخاطر الكبيرة لاستخدام هذه المواد بطريقة غير مشروعة، إلا أنها تحتوي على مركبات دوائية مثل مادة "الكانابينويد"، التي تضم نحو 65 مركبًا أهمها "THC"، والذي يمتلك تأثيرات طبية هامة، مما يُفسّر استخدام الماريجوانا في بعض الأغراض الطبية تحت ضوابط صارمة.

كما أشار إلى الأسماء المختلفة التي تُعرف بها الماريجوانا في البلدان العربية، مثل البانجو والزطلة والغانجا، وأوضح أهمية نشر الوعي بين الطلاب لتجنب الوقوع في فخ الإدمان، مع توضيح الاستفادة العلمية من هذه المركبات في الطب الحديث.

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المارجيوانا والحشيش وائد بعض المخدرات الطبية تنمية البيئة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس
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