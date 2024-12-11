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أحمد موسى: "ماحدش يقدر يلعب مع مصر بفضل ربنا.. وقوة الجيش المصري ترعب إسرائيل

10:49 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

أحمد موسى

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كتبت -داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل؛ مجرم حرب ولكنه يدرك قوة مصر والجيش المصري، مؤكدا على قوة الجيش المصري العظيم.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد:" محدش يقدر يلعب مع مصر بفضل ربنا .. قوة الجيش المصري ترعب إسرائيل".

كما أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الجيش المصري، لديه قدرات كبيرة مع القدرة على الحفاظ على الحدود والأراضي والشعب، موضحا أن الجيش المصري في أعلى وأفضل حالاته.

وتابع: اطمن على جيشك المصري وقدراته وكفاءته وتسليحه.. المهم لازم إننا نبقى إيد واحدة.. بلاش حد يعبث في عقولنا".

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أحمد موسى نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل الجيش المصري إسرائيل
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