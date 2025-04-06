تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2025

كتب- محمد عبدالناصر:

موعد إجازة شم النسيم 2025، من أهم عمليات البحث من المواطنين، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك والتي استمرت لمدة 5 أيام.

وبحسب الحسابات الفلكية سيحل شم النسيم 2025 في مصر يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، وبذلك تكون إجازة شم النسيم في ذات الموعد مدفوعة الأجر، للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

شم النسيم هو احتفال مصري قديم يمثل بداية فصل الربيع، ويقع دائمًا في اليوم التالي لعيد الفصح المسيحي.

ويعود تاريخ شم النسيم إلى العصور المصرية القديمة، حيث كان المصريون القدماء يحتفلون به في بداية فصل الربيع.