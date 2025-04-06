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عاصفة ترابية والقاهرة تسجل 34 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

04:00 ص الأحد 06 أبريل 2025
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كتب- عمرو صالح:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة، حيث ترتفع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر.

وأشارت إلى نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية وخليج السويس ووسط سيناء، ومناطق من محافظة الوادي الجديد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 درجة، والسواحل الشمالية 24 درجة، وشمال الصعيد 36 درجة، وجنوب الصعيد 37 درجة.

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