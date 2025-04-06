مستشفى الدعاة التابع للأوقاف يعلن افتتاح وحدة إزالة الشعر بالليزر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن مستشفى الدعاة التابع لوزارة الأوقاف، افتتاح وحدة الجلدية والتي تقدم خدمات متقدمة في مجال إزالة الشعر والوحمات و التصبغات و الكلف و الأمراض الجلدية باستخدام أحدث تقنيات جهاز الليزر و الأشعة الفوق بنفسجية و كي بالتبريد و الكهرباء و حقن بلازما.

وأوضح المستشفى أن الخدمات التي تقدمها الوحدة هي على النحو التالي:

*إزالة الشعر بالليزر لجميع مناطق الجسم ويشمل الوجه .

*إزالة جميع أنواع الوحمات الداكنة والوحمات الدموية بأحدث تقنيات الليزر .

*علاج التصبغات الجلدية الناتجة عن الكلف وحب الشباب بأحدث تقنيات الليزر.

* علاج التنيا والصدفية و البهاء وحساسية مرضى الفشل الكلوي باستخدام أحدث تقنية جهاز (U. V. B) .

* علاج عين السمكة و الكلو بتقنية الكي بالتبريد او الكهرباء للحصول على افضل النتائج.

* علاج الثعلبة بالحقن بجهاز ديرموچت .

* يوجد أيضا حقن بلازما لنضارة البشرة وتساقط الشعر و الثعلبة .

وأشار المستشفى إلى أنه يتم استخدام أحدث تقنيات الليزر أمريكي لضمان أفضل النتائج، بوجود أطباء واستشاريين متخصصون في مجال الليزر الجلدي.

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