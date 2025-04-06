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مستشفى الدعاة التابع للأوقاف يعلن افتتاح وحدة إزالة الشعر بالليزر

05:00 ص الأحد 06 أبريل 2025

مستشفى الدعاة التابع للأوقاف يعلن افتتاح وحدة إزال

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن مستشفى الدعاة التابع لوزارة الأوقاف، افتتاح وحدة الجلدية والتي تقدم خدمات متقدمة في مجال إزالة الشعر والوحمات و التصبغات و الكلف و الأمراض الجلدية باستخدام أحدث تقنيات جهاز الليزر و الأشعة الفوق بنفسجية و كي بالتبريد و الكهرباء و حقن بلازما.

وأوضح المستشفى أن الخدمات التي تقدمها الوحدة هي على النحو التالي:

*إزالة الشعر بالليزر لجميع مناطق الجسم ويشمل الوجه .

*إزالة جميع أنواع الوحمات الداكنة والوحمات الدموية بأحدث تقنيات الليزر .

*علاج التصبغات الجلدية الناتجة عن الكلف وحب الشباب بأحدث تقنيات الليزر.

* علاج التنيا والصدفية و البهاء وحساسية مرضى الفشل الكلوي باستخدام أحدث تقنية جهاز (U. V. B) .

* علاج عين السمكة و الكلو بتقنية الكي بالتبريد او الكهرباء للحصول على افضل النتائج.

* علاج الثعلبة بالحقن بجهاز ديرموچت .

* يوجد أيضا حقن بلازما لنضارة البشرة وتساقط الشعر و الثعلبة .

وأشار المستشفى إلى أنه يتم استخدام أحدث تقنيات الليزر أمريكي لضمان أفضل النتائج، بوجود أطباء واستشاريين متخصصون في مجال الليزر الجلدي.

مستشفى الدعاة التابع للأوقاف يعلن افتتاح وحدة إزالة الشعر بالليزر (1)

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