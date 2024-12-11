"الإسعاف": تخفيض رسوم الكشف الطبي لسائقي سيارات الهيئة

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الإسعاف، تخفيض رسوم الكشف الطبي بالمجالس الطبية العامة والخاصة بتجديد رخص القيادة للسادة قائدي مركبات أسطول هيئة الإسعاف المصرية لتكون 200 جنيه بدلاً من 400 جنيه.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، يأتي ذلك نتاجاً لسلسلة الجولات الميدانية للدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية لأفرع هيئة الإسعاف بالمحافظات، وما صاحبها من اجتماعات دورية بالأطقم الإسعافية للوقوف على التحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها.

وكانت هيئة الإسعاف أكدت الحرص على تطوير الخدمات الطبية، بالتعاقد على 1000 سيارة مُجهزة وفق أحدث المعايير العالمية.

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