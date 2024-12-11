"الصحة" تنظم اجتماعًا لوضع أُطر استراتیجیة الصحة النفسية للأطفال والمراھقین

كتب- أحمد جمعة:

نظمت وزارة الصحة والسكان الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للصحة النفسية للأطفال والمراهقين، بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف، بهدف متابعة خطة العمل التشاركية لوضع أُطر استراتیجیة الصحة النفسية للأطفال والمراھقین وتطبيقها في مصر.

جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والمجالس القومية (لذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان، والصحة النفسية، والأعلى لتنظيم الإعلام)، بالإضافة إلى مؤسسة الأزهر الشريف، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وقطاع الرعاية الصحية الأساسية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع استهدف استكمال وضع خطة العمل للصحة النفسية للأطفال والمراهقين بالتعاون بين الوزارات والمنظمات الدولية في مصر، كأولوية في الأجندة الوطنية لتعزيز الصحة النفسیة والرفاه النفسي والاجتماعي، خاصة لفئة الأطفال والشباب والمراهقين الأكثر احتياجًا لدعم الصحة النفسية، ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية"، وتعزيز نظم المعلومات والتحول الرقمي والابتكار في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمن عرضًا من كافة الهيئات لما تم إنجازه في الفترة السابقة، وعرض النتائج المتعلقة بالإطار القانوني للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي الخاص بالأطفال والمراهقين. وقد قامت الأمانة العامة للصحة النفسية، بالتعاون مع اليونيسيف ومشاركة الجهات المعنية، بمراجعة كافة القوانين والقرارات الوزارية والاستراتيجيات ذات الصلة.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع أسفر عن عدة توصيات، تضمنت عقد اجتماع فرعي لمناقشة التوصيات الخاصة بالتقرير القانوني، ووضع خطة عمل مع الجهات المعنية لمتابعة التعديلات التشريعية، والتأكد من مشاركة كافة الجهات المعنية في تلك التعديلات التشريعية.

اجتماع رسمي يوصي بربط الخطوط الساخنة لجهات تقديم خدمات الصحة النفسية

كما أوصى بربط الخطوط الساخنة للهيئات الوطنية المعنية بتقديم الخدمات المتخصصة لتعزيز الصحة النفسية، والعمل على التسويق للخدمات الإلكترونية للوصول إلى متلقي الخدمة بشكل فعال وسريع.

من جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن الأمانة تعمل على تكثيف حملات التوعية، متضمنة رسائل عن الصحة النفسية، والتي يشارك فيها كافة الجهات والهيئات والوزارات المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية للصحة النفسية، والتي تعتبر بمثابة مشروع قومي يتطلب تضافر كافة الجهود من أجل الوصول إلى نتائج واضحة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة «رشا خضر»، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، أن القطاع يولي التزامًا واهتمامًا بالصحة النفسية لتحسين صحة الفرد والمجتمع، وأن الاهتمام بالصحة النفسية يعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية الشاملة، ولأنها ليست رفاهية بل هي ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والإنتاجية الفردية والجماعية، لذلك ندعو إلى تسليط الضوء على أهمية الدعم النفسي وتعزيز الوعي به كحق أساسي لكل فرد.

وأضافت الدكتورة «رشا خضر» أن قطاع الرعاية الأساسية يعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة، حيث تم وضع خطة لرفع مهارة وكفاءة مقدمي الخدمة على برنامج (MH Gap)، للكشف المبكر عن الحالات التي تحتاج إلى الدعم النفسي وإحالتها للحالات المستحقة.

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