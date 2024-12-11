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بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي لمناقشة الملفات الاقتصادية والخدمية

11:34 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد سامي:

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية المهمة.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع استعراض التقارير المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، وجهود الحكومة في ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى متابعة سير العمل في المشروعات التنموية الكبرى، خاصة تلك المتعلقة بتطوير البنية التحتية والخدمات في مختلف المحافظات.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مدبولي مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء الاجتماع لاستعراض عدد من الملفات والإجابة على استفسارات الصحفيين.

الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الوزراء الحكومة
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