الصحة تكشف أسباب حالات العدوى التنفسية والمعوية.. وتوجه نصائح للمواطنين

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الأعراض الراهنة التي تتنوع بين عدوى تنفسية وإصابات معوية، يقف ورائها الفيروس الغدي، وهو أحد الفيروسات المنتشرة في الوقت الراهن، لكنه ليس الأكثر انتشارًا بين مجموعة الأمراض التنفسية.

وأضاف "عبدالغفار" في تصريحات لمصراوي، إن الفيروس الغدي هو المتسبب في أعراض الجهاز الهضمي والإصابات التنفسية، فضلًا عن آلام العينين، موضحًا أنه يصيب جميع الفئات العمرية ولا يقتصر على الأطفال وحدهم.

وأوضح أن كل الفيروسات التنفسية موجودة حالياً بنسب مختلفة، في حين لا تزال الأنفلونزا الموسمية الأكثر انتشارًا بين الحالات.

وأشار "عبدالغفار" أن الإصابات التنفسية بين الأطفال تتنوع بين الفيروس المخلوي، والفيروس الغدي، وكذلك الأنفلونزا الموسمية.

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة، بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية، والحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية.

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