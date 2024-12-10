مدبولى يزور مصنعي شركة "سودانكو".. ما تفاصيل الزيارة؟

بورسعيد- أ ش أ:

زار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه، خلال جولته اليوم الثلاثاء بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مصنعي شركة "بورسعيد للتنمية التجارية الحديثة ـ سودانكو"، بحضور مسئولي الشركة وعدد من الشركاء الأجانب في مصانعها.

وبدأت الجولة من المصنع الأول "بورسعيد للتصنيع الغذائي" (ريادة)، المُتخصص في تصنيع الأجبان، حيث تفقد الدكتور مصطفى مدبولي منطقة استقبال الألبان وصالة إنتاج الجبن الطبيعي "إيدام" وغرفة التمليح، وكذا غرفة تسوية الجبن "الفلمنك"، وشاهد معرضا للمنتجات.

واستمع رئيس الوزراء لشرح من رامي سودان العضو المنتدب لمصنع (ريادة)، الذي أشار إلى أن هذا المصنع يعد شراكة مصرية فرنسية باستثمارات تصل إلى 850 مليون جنيه، ويضم عمالة مباشرة بنحو 400 موظف وعامل، إلى جانب 370 عاملا كعمالة غير مباشرة بفرق التوزيع.

وأوضح سودان إلى أن منتجات المصنع من الأجبان يخصص 80% منها للسوق المحلية، و20% للتصدير بقيمة صادرات تقدر بنحو 2.2 مليون دولار سنوياً إلى عدة أسواق، منها (السعودية، والإمارات، والكويت، والمغرب، وتونس، والجزائر، وأمريكا، وفيتنام، والأردن، وروسيا، ونيجيريا، والسنغال).

وقال "إن المصنع يعتمد على المكون المحلى في التصنيع بنسبة 75%، كما أن لديه خطط توسع في أنواع أخرى من الجبن، مثل جبن "ايدام"، لاسيما وأن الدولة كانت تستورد كميات كبيرة من هذا النوع من الجبن، وهو ما سيوفر عملة صعبة.

وفي هذا الإطار، ثمن رئيس الوزراء هذا التوجه نحو تصنيع منتجات متنوعة ذات جودة وطلب عالمي، موضحا أننا نستورد جزءا منها من الخارج، حيث يخدم أهداف الدولة في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة لجهود التنمية.

وخلال الجولة، أشار رامي سودان إلى أنه يمتلك شركة توزيع من خلال وكلاء في 26 محافظة، وهي حاصلة على اعتماد هيئة سلامة الغذاء وشهادات الجودة، كما يمتلك مدرسة (ريادة) للتكنولوجيا التطبيقية، والتي بدأت نشاطها عام 2020 وتضم حالياً 150 طالبا، في حين تستهدف الوصول إلى 300 طالب العام المقبل، وتستهدف برامج التدريب والتأهيل الفني على مجالات العمل بالمصنعين بأقسام الأجبان والُمركزات.

كما تفقد مدبولي، خلال الجولة، المصنع الثاني للشركة الأم، وهو مصنع "سودان كورو"، بحضور ممثلي الشركة الدنماركية الشريكة بالمصنع، حيث يمثل شراكة مصرية دنماركية بين شركة "سودانكو" المصرية وشركة "كورو" الدنماركية، وذلك باستثمارات تقدر بنحو 350 مليون جنيه مع خطط توسع لتصل الاستثمارات إلى 600 مليون جنيه بحلول العام المقبل، وشملت الجولة تفقد خط إنتاج العصائر ومنتجاتها النهائية.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المصنع الثالث للشركة، والذي يمثل هدفا مستقبليا لها، وهو مصنع "غرس" لمركزات البرتقال، والمقرر تنفيذه بشراكة مصرية مغربية، حيث حصلت الشركة على موافقة بإقامة منطقة حرة لمصنع "غرس"، ومن المخطط ان يبدأ باستثمارات بنحو 7.5 مليون دولار.