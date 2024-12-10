تفاصيل تفقد رئيس الوزراء مصنع "آل فليه" للصناعات الغذائية

كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع "آل فليه كابيتال أى أف جي" للصناعات الغذائية وتصنيع وتعبئة الزيوت النباتية.

جاء ذلك في إطار جولته اليوم بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وخلال جولته بالمصنع، تفقد رئيس الوزراء، مُختلف خطوط إنتاج المواد الغذائية والمراحل التصنيعية لها، واستمع إلى شرح من إسلام فليه، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "آل فليه"، والذي أوضح أن المصنع مُقام على مساحة 1861 م2، باستثمارات تقدر بنحو 300 مليون جنيه، بشراكة مصرية قطرية، وبإجمالي حجم عمالة 300 عامل.

وأضاف إسلام فليه أن المصنع يتكون من خطي إنتاج بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن شهرياً من المواد الغذائية، ويتم تصدير جزء من الإنتاج إلى الدول العربية والإفريقية، إلى جانب تغطية احتياجات السوق المحلية.

وخلال شرحه، لفت الرئيس التنفيذي لمجموعة "آل فليه"، إلى أن المصنع يعمل على تصنيع وتعبئة الزيوت النباتية في المرحلة الحالية بقدرة إنتاجية تُقدر بحوالي 8 طن / ساعة بإجمالي 9 آلاف زجاجة من الزيوت النباتية، كما يجري العمل على التوسع في الإنتاج من خلال مرحلتين، الأولي للتكرير، والثانية لاستخلاص الزيوت.

وفيما يخص الخطط المستقبلية للمصنع، أوضح إسلام فليه، أنه جار حالياً استكمال خط الإنتاج بالكامل، للوصول للقدرة الإنتاجية المستهدفة في مجال الزيوت، إلى جانب إضافة خطوط جديدة لتعبئة البقوليات والسكر والسمن والزبد الصناعي خلال السنوات الخمس القادمة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة "آل فليه" أن البنية التحتية للمصنع والمعدات اللازمة للتصنيع تتميز بأنها تتبع اشتراطات سلامة الغذاء والمعايير الدولية الخاصة بالممارسات التصنيعية الجيدة.