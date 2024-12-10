برلماني يُدين التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية: يخالف قرارات الأمم المتحدة

كتب- نشأت علي:

أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مستغلاً حالة الضبابية التي تسيطر على المشهد بعد سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدًا أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يُعد انتهاكًا واضحًا لسيادة الدول ومخالفة صريحة لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمر الذي يقوض الاستقرار الإقليمي؛ خصوصًا مع التجاهل الواضح من جانب المجتمع الدولي للمعايير الدولية التي تهدف إلى تحقيق السلام والأمن في المنطقة.

وقال محسب، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرارا مجلس الأمن رقما 242 و338 وغيرهما، تؤكد ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، مشيرًا إلى أن التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية يتنافى مع هذه المبادئ، ويُعد تصعيدًا خطيرًا يزيد الأوضاع تعقيدًا ويهدد فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمات في المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التخلي عن سلبيته وأن يتحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لوقف مثل هذه التصرفات العدوانية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والعمل على تحقيق تسوية شاملة وعادلة تنهي الاحتلال وتعيد الحقوق إلى أصحابها.

وشدد عضو مجلس النواب على صلابة الموقف المصري الرافض للانتهاكات الإسرائيلية، ومطالبتها الدائمة بضرورة احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل أو اعتداء ينتهك القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدًا ضرورة حل النزاعات من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية، والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي من بينها انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967؛ بما في ذلك الجولان السوري المحتل.

وأكد النائب أيمن محسب أن مصر مستمرة في دعم الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق التهدئة وحماية الاستقرار في المنطقة، فضلًا عن مواصلة التنسيق مع الدول العربية والمجتمع الدولي؛ للضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات، مشددًا على أن استمرار مثل هذه التصرفات يُفاقم التوترات ويهدد فرص السلام الشامل والعادل في المنطقة.