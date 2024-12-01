أحمد المسلماني: سنقدم رسالة تتناسب مع التحديات في الداخل والخارج

كتب- محمد نصار:

قال الإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق آمال وتطلعات ورغبات الشعب المصري في مجالات الإعلام، والعمل الدؤب لتقديم رسالة إعلامية جادة وهادفة تتناسب وتتواكب مع حجم الجهود والإنجازات التى تحققها الدولة المصرية في مختلف المجالات، وتعريف المواطن بحجم وعوائد المشروعات الكبيرة والقومية التى ستحقق مستقبل أفضل لمصر وشعبها.

ووفق بيان صحفي، قال إنه سيعمل على تقديم رسالة تتناسب وحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الداخل والخارج والتصدي للشائعات والأكاذيب المغرضة.

وأضاف: الوطنية للإعلام تذخر بالكوادر المهنية المتميزة والمخلصة التى تقدم رسالة إعلامية هادفة تنويرية والقادرة على تعزيز الدور الخدمي التنموي للإعلام والعمل على تعظيم القدرة على إشباع رغبات واحتياجات المواطن بداية من الخدمة الإخبارية مرورا بالتثقيف والترفيه وتعزيز وعي المواطن في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي تشكك في انجازات الدوله المصرية، وسنمضي قدما لتطوير أدواتنا لمواكبة متطلبات التطور التكنولوجي الهائل في مجال الإعلام وبناء نوافذ على منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق التأثير المطلوب وخلق قيمه مضافة تعظم من انتشار المحتوى الإعلامي والوصول للجمهور المستهدف بما يعزز تحقيق الأهداف وعودة الدور المهم للتليفزيون المصري.

وأكد المسلماني على العمل من خلال استراتيجية بتعاون ومشاركة كافة الزملاء بالهيئة، وأن الهدف صناعة الأمل والتمسك به لتحقيقة وسنتعامل مع كافة المعطيات لعبور تلك المرحلة والعمل على تنفيذ أفكار ورؤي جديدة من شأنها تذليل كافة العقبات وإيجاد الحلول العاجلة والمناسبة لكافةالملفات الشائكة التى تواجه العمل والعاملين واجتيازها في أسرع وقت وتكثيف الجهود في العديد من الملفات ومنها الزملاء أصحاب المعاشات.

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