استشاري جراحات السمنة يحذر من استخدام حقن التخسيس لهذه الأسباب

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أسامة طه، استشاري جراحات السمنة والتجميل، أن حقن المنجارو حققت نتائج فعالة في خسارة الوزن للعديد من الأشخاص. ومع ذلك، حذر من خطورة استخدام هذه الحقن دون استشارة طبية وتحت إشراف متخصص.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "خلاصة الكلام"، على قناة النهار، أوضح أسامة أن هذه الحقن تحتوي على هرمونات تعمل على الشعور بالشبع وتسريع عملية حرق الدهون، مما يجعلها وسيلة جذابة للعديد من الأشخاص الذين يرغبون في خسارة الوزن بسرعة، إلا أن هذه الحقن ليست مناسبة للجميع، وتتطلب تقييمًا دقيقًا للحالة الصحية لكل فرد قبل استخدامها.

وأوضح أن الاستخدام الخاطيء لحقن التخسيس دون استشارة طبية تتمثل في الجرعات الخاطئة حيث يوجد العديد من تركيزات حقن المنجارو، وتحديد الجرعة المناسبة لكل شخص يتطلب خبرة طبية.

وحذر استشاري جراحات السمنة، من التخزين غير السليم لحقن المنجارو حيث تتطلب تخزينًا خاصًا في درجة حرارة معينة، وإلا قد تفقد فعاليتها أو تسبب آثارًا جانبية، بالإضافة إلى الشراء من مصادر غير موثوقة نظرًا لانتشار الحقن المقلدة والمزيفة في السوق يزيد من خطر التعرض لمضاعفات صحية خطيرة.

وشدد على أن الاعتماد على الحقن دون تغيير نمط الحياة لا يحقق نتئج فعالة، مضيفًا: "حقن التخسيس ليست حلاً سحريًا، بل هي وسيلة مساعدة يجب أن تصاحبها تغييرات في نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام".