قطع المياه عن 13 منطقة بالسلام والمرج السبت المقبل

كتب- محمد سامي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه ببعض مناطق السلام والمرج يوم السبت 9 نوفمبر 2024، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم.

يأتي ذلك نتيجة لأعمال لحامات خط مياه رئيسي بقطر 1000 مم، بشارع محمد نجيب بمنطقة المرج، والتي ينفذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويشمل قطع المياه مناطق شبكة السلام التالية: منشية السد العالي، أبو رجيلة، إسكانات مدينة السلام، أطلس، صف الضباط، منطقة الشواكر بالقليوبية، ومحطة صرف عقد 16، إلى جانب مناطق شبكة المرج التي تضم شارع محمد نجيب ومتفرعاته، زينب الوكيل، الأمن المركزي، المؤسسة العقابية، عزبة كمال رمزي، ومنطقة سيجال.

وتناشد الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات في المناطق المتأثرة، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

كما ستوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب مجانًا بالمناطق المتأثرة، ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 أو عبر خدمة الواتساب على الرقم 01206665125.