برلماني: إشادة مديرة صندوق النقد الدولي بـ "حياة كريمة" دلالة على جهود مصر في محور تنمية الإنسان

كتب- نشأت علي:



أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمصر، أبرزت حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وكيفية إدارة الدولة للأزمات المحلية والعالمية، من بينها تحديات سعر الصرف وبيئة الاستثمار والصناعة.



وقال "أبو الفتوح"، في بيان الخميس، إنه على الرغم من الظروف الاستثنائية إلا أن الدولة المصرية تواصل العمل الجاد لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وهو ما لفت انتباه مديرة صندوق النقد الدولي، التي أشادت بمبادرة "حياة كريمة"، مؤكدة أنها تمثل نموذجًا يُحتذى به من قبل الدول الأخرى.



وأوضح "أبو الفتوح" أن "حياة كريمة" نجحت في الوصول إلى الفئات المهمشة في كل أنحاء مصر، وساهمت في تحسين حياة الملايين من المواطنين، بالإضافة إلى رفع كفاءة القرى الريفية التي كانت غائبة عن دائرة الاهتمام لعقود طويلة.



وأكد أن هذه المبادرة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019، تمثل خريطة لتنمية الإنسان، حيث تم تخصيص 350 مليار جنيه للمرحلة الأولى، التي تضمنت حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية بمختلف أنحاء مصر، استفاد منها نحو 18 مليون مواطن. وأضاف أن 68% من مخصصات المرحلة الأولى توجهت إلى محافظات الصعيد.



وأشار إلى أن مشروعات "حياة كريمة" شملت تحسين البنية التحتية، حيث تم تخصيص نحو 50% من مخصصات المرحلة الأولى لقطاع الصرف الصحي ومياه الشرب، مع رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي إلى 90% في القرى، مما يعكس نجاح المبادرة في تحسين جودة الحياة، كما تم تقديم حزمة من الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية للفئات الأكثر احتياجًا.



وفيما يخص المرحلة الثانية من المبادرة، أكد أبو الفتوح أن الحكومة خصصت 567 مليار جنيه لتنمية 1667 قرية في 52 مركزًا في 20 محافظة، مستهدفًا استفادة 21.4 مليون مواطن.



وأشار إلى أن المبادرة تركز على تحويل المواطنين في الريف المصري من متلقين للدعم إلى منتجين صغار، من خلال تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والجهات غير الربحية في تطوير القرى.

