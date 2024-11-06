أمطار بهذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

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القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد ، بينما يسود طقس مائل للبرودة علي كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أما عن نشاط رياح على المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط: معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 1.5 إلي 2.5 متر، واتجاه الرياح: شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من. 1 إلي 1.75 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 26 18

العاصمة الادارية 27 17

6 اكتوبر 27 17

بنها 26 18

دمنهور 25 17

وادى النطرون 26 16

كفر الشيخ 24 17

المنصورة 25 17

الزقازيق 25 17

شبين الكوم 25 17

طنطا 25 17

دمياط 24 18

بورسعيد 25 19

الاسماعيلية 26 16

السويس 26 16

العريش 24 15

رفح 24 14

رأس سدر 26 18

نخل 24 10

كاترين 19 07

الطور 27 17

طابا 24 18

شرم الشيخ 29 21

الاسكندرية 25 20

العلمين 24 19

مطروح 24 18

السلوم 22 13

سيوة 23 14

رأس غارب 30 19

الغردقة 30 18

سفاجا 30 17

مرسى علم 29 17

شلاتين 29 20

حلايب 27 22

أبو رماد 28 20

رأس حدربة 27 22

الفيوم 26 14

بني سويف 26 13

المنيا 27 14

أسيوط 27 14

سوهاج 28 15

قنا 29 16

الأقصر 29 15

أسوان 30 16

الوادى الجديد 28 12

أبوسمبل 29 18