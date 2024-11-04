أحمد موسى: غزة تحتاج إلى 15 مليار دولار لإعادة بناء منازلها

كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر دائمًا المصريين من محاولات هدم الدولة المصرية، مشيرًا إلى المخططات التي تتعرض لها مصر منذ عام 2011.

ولفت موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أكد اليوم أمام المنتدى الحضري العالمي أن 80% من غزة قد دُمرت، بالإضافة إلى أن مستشفيات غزة بحاجة إلى 6 مليارات دولار لتعود إلى ما كانت عليه.

وأشار موسى إلى أن غزة تحتاج إلى 15 مليار دولار لإعادة بناء المنازل التي تهدمت نتيجة الاعتداءات من جيش الاحتلال، منوهًا بوجود أكثر من 32 مليون طن من الأنقاض في القطاع.