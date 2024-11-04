السيسي: مصر أنشأت جيلًا جديدًا من المدن تتبنى معايير الاستدامة على رأسها العاصمة الإدارية

كتب- حسن مرسي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القاهرة تأسست منذ أكثر من ألف عام لتكون واحدة من أعرق عواصم العالم، مؤكدًا أن مبادرة سكن لكل المصريين تعد أكبر مشروع إسكان اجتماعي موجه لمحدودي الدخل.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر بالقاهرة، أن مصر أنشأت جيلا جديدا من المدن تتبنى معايير الاستدامة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا على أن المنتدى الحضارى العالمى يمثل منصة مثالية لتدشين حوار فعال حول كيفية تحسين أوضاع التجمعات البشرية.

وتابع الرئيس السيسي، أن تحقيق التنمية المستدامة في ضوء ما تواجهه المدن من تحديات غير مسبوفة مثل الزيادة السكانية والتغيرات المناخية تتطلب من الجميع بذل جهود فعالة لتحقيقها ومجابهة التحديات التي تعوق الوصول إلى تلك التنمية

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته على أن الأزمات العالمية المتلاحقة والحروب كان لها تأثير كبير على المدن مما استلزم ضرورة ضرورة تركيز الجهود على إعادة الإعمار والبناء، مطالبًا بحشد الجهود والإرادة السياسية لإحلال السلام ووقف النزاعات وتركيز الجهود على إعادة الأعمار.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن المعاناة اليومية التى تعيشها دول النزاعات تتطلب استجابة فورية وفعالة لوقف نزيف الدماء.

وأضاف: "ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من حروب وصراعات خاصة الحرب الدائرة في غزة ولبنان تعكس حتمية الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار وتؤكد على ضرورة تقديم الدعم لتخفيف حدة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية بتلك المناطق".