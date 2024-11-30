أجواء باردة ورياح وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:-