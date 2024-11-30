"عربية النواب": مصر تقف صامدة أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، موقف مصر الثابت قيادة وشعبًا من دعم القضية الفلسطينية منذ النكبة عام 1948 وحتى الآن، حيث وقفت بقوة إلى جانب الفلسطينيين لحماية حقوقهم المشروعة، مشددًا على أن حل القضية الفلسطينية يتطلب عملًا جادًا لمعالجة جذور الصراع من خلال إحياء مسار حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرًا أنه المسار الوحيد لاستدامة السلام في المنطقة.

وقال "محسب"، في بيان السبت، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقف صامدة محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، لافتًا إلى أن ما يعيشه الفلسطينيون الآن في قطاع غزة من معاناة إنسانية يُظهر عجز المجتمع الدولي عن وقف إراقة الدماء الفلسطينية وإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة، مؤكدًا أهمية وقف الحرب فورًا ومنع توسع الصراع، من خلال الضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي ووقف التصعيد العسكري الذي تسبب في تدمير البنية التحتية وقتل عشرات الآلاف من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر لعبت دورًا مهمًا في محاولات المصالحة بين الفصائل الفلسطينية (فتح وحماس)، باعتبارها خطوة أساسية لاستعادة الحقوق، فضلًا عن دورها البارز في عرض جوهر القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، منوهًا باستضافة مصر جولات متنوعة من المفاوضات التي ضمت مسؤولين من الولايات المتحدة، قطر، وإسرائيل، بالإضافة إلى وفد من حركة حماس لمناقشة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتنفيذ صفقة لتبادل المحتجزين والأسرى.

وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة ترسيخ ثقافة السلام والتعاون لتحقيق استقرار المنطقة، وتعزيز التنمية حتى تتمكن دول وشعوب الشرق الأوسط من مواجهة التحديات التي تحيط بها، موضحًا أن مناطق الصراعات أو النزاعات من الصعب إقامة شراكات فيها، مما يجعل من الصعب تحقيق أي تقدم اقتصادي واجتماعي أو تنموي، مؤكدًا ضرورة تحقيق الاستقرار بالمنطقة وخفض مستوى النزاعات والتهديدات الأمنية التي تؤثر سلبًا على الأمن الإقليمي.

اقرأ أيضًا:

شبورة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

وزارة الصحة تقرر زيادة أسعار 4 تطعيمات للمسافرين بينها الإنفلونزا الموسمية

وفقًا لقانون الخدمة المدنية.. هل يجوز ترقية الموظف خلال فترة إجازته؟

300 أتوبيس سنويًا.. الحكومة: عودة قلعة صناعة السيارات في مصر - (فيديو)