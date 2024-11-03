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نقيب المحامين: أثق في خروج قانون الإجراءات الجنائية من البرلمان بغير شائبة تشوبه

02:06 م الأحد 03 نوفمبر 2024

عبد الحليم علام نقيب المحامين

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كتب- نشأت علي:

قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل أهمية كبيرة، مشيدًا بدعوة مجلس النواب لنقابة المحامين لتقديم رؤيتها بشأن مشروع القانون؛ سواء باجتماعات اللجنة التشريعية أو بالجلسة العامة لمجلس النواب.

جاء ذلك خلال كلمة علام بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور 3 وزراء، وهم: العدل، والخارجية، والشؤون النيابية والقانونية.

وقال نقيب المحامين إن دعوته للمشاركة بالجلسة اليوم تؤكد إيمان مجلس النواب برسالة المحاماة في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد في المراحل السابقة للمحاكمة أو خلالها، بما يحفظ كرامة المواطن.

وأضاف نقيب المحامين: حرصَ مشروع القانون على ترسيخ الكثير من الضمانات؛ بما تضمنه من استحقاقات دستورية، مثل الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وحماية حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة، وتنظيم الإعلان الإلكتروني؛ بما يتفق وأحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتابع علام: حرصت النقابة على أن تشارك لنضع أمام المجلس رؤية نقابة المحامين، والتي تركزت في جزء خاص بالمحامي وجزء خاص بالإجراءات، وبالفعل استجابت اللجنة التشريعية لبعض مقترحات النقابة، وأنه يثق أن المجلس سيعمل على بحث باقي المقترحات؛ لخروج هذا القانون بغير شائبة تشوبه، لكي نفخر به ويسهم في بناء دولة جديدة أرسى قواعدها الرئيس السيسي.

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