تطبيق الذكاء الاصطناعي طبياً.. أبرز توصيات مؤتمر الجمعية الدولية للمعلومات الدوائية

كتب - أحمد جمعة:

أطلقت الجمعية الدولية للمعلومات الدوائية، مؤتمرها للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقاهرة، بمشاركة هيئة الدواء المصرية وعدد من منظمي اللوائح وممثلين رفيعي المستوى من القطاع الصناعي ومسؤولين حكوميين وأكاديميين، فضلا عن مشاركة الجهات المدافعة عن حقوق المرضى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها.

ويناقش المؤتمر أفضل الممارسات لحل التحديات التي تواجهه الجهات الرقابية لإجازة الأدوية على المستوى الإقليمي، وأخر التطورات وأهم الاستراتيجيات في المنطقة.

كما يستعرض المؤتمر دراسات حالة ورؤى من هيئات تنظيمية مثل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، التي اعتمدت استراتيجيات مماثلة.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الحرص على تعميق أواصر التعاون بين الهيئة والجمعية الدولية للمعلومات الدوائية، وأهمية تطوير الشراكة الاستراتيجية التي ستسهم في رفع مستوى تنمية القدرات، وتعزيز إجراءات الممارسات الجيدة في صناعة الدواء بمصر، بالإضافة إلى التجارب الإكلينيكية، والحفاظ على جودة وأمان الأدوية وضمان فعالية الأدوية المتداولة بسوق الدواء ، فضلا عن أن الفرص الاستثمارية بقطاع الدواء المصري واعدة.

وشدد على أن الهيئة تسعى إلى دعم برامج توطين الصناعة وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، وأن هذا التعاون يعكس التزام هيئة الدواء المصرية بتوسيع نطاق تعاونها مع المنظمات الدولية الرائدة في مجال التطوير الدوائي، وذلك لتطبيق أحدث الأنظمة العالمية وتحقيق أفضل المعايير في التصنيع الدوائي والرعاية الصحية في مصر.

وأعرب مروان فتح الله، المدير التنفيذي للجمعية الدولية للمعلومات الدوائية، عن سعادته باستضافة مؤتمر DIA لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشراكة مع هيئة الدواء المصرية، في شراكة مثمرة للغاية، مضيفاً: "نحن على ثقة بأن جهودنا المشتركة ستُضيف قيمة كبيرة إلى أنظمة الصحة الإقليمية".

شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ممثلون من الهيئات الرقابية الإقليمية لتناول أحدث إنجازاتهم وأولوياتهم، ويشاركون في مناقشة تفاعلية ضمن حلقات نقاشية. بالإضافة إلى ذلك، سيسلط المؤتمر الضوء على الهيئة المصرية للدواء (EDA)، في جلسة خاصة تستعرض تطوراتها الأخيرة، وتقدمها نحو رؤية مصر 2030.

كما تتناول الجلسات النقاشية عدة مواضيع، بما في ذلك التوجه المستمر نحو التحول الرقمي واستخدام الوثائق الفنية المشتركة الإلكترونية (eCTDs) في طلبات ترخيص التسويق، والإرشادات الجديدة بشأن سلاسل التوريد واختبار العينات، والخطط الوطنية للأمراض النادرة وزيادة الوصول إلى الأدوية المُستخدمة لعلاج الأمراض النادرة، وكيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي (AI)، الذي لا يزال غير منظم إلى حد كبير في المنطقة، على نحو مسؤول لزيادة الكفاءة في دورة حياة المنتجات الطبية.

ومن ضمن توصيات المؤتمر توجيه السلطات الصحية الإقليمية نحو التركيز على الابتكار والتحول الرقمي والاعتراف الدولي والتناغم والاستفادة من إجراءات الاعتماد لتحقيق وصول أسرع إلى الأدوية، فضلا عن بناء القدرات في مجال التجارب السريرية، وتشجيع التوطين الذي يشكل محوراً رئيسياً للعديد من البلدان فيها.