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"الري": انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه

08:16 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

اجتماع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية وا

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القاهرة - أ ش أ:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه لعامي 2024 / 2025، يأتي ذلك في إطار مشاركة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في اجتماعات "الدورة السادسة عشر لمجلس وزراء المياه العربي" .

وقد سبق عقد الاجتماع الوزاري، عقد اجتماعات اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه بالأردن، والتي امتد عملها على مدار 3 أيام، تناولت مناقشة خطة عمل استراتيجية الأمن المائي العربي، والتعاون في مجال استغلال المياه المشتركة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه، بالإضافة إلى المبادرة العربية للترابط بين المياه والطاقة والغذاء بالدول العربية، وذلك بمشاركة الدكتور عارف غريب رئيس قطاع مياه النيل، والمهندسة مروة خطاب مدير عام الهيدرولوجيا بقطاع مياه النيل، والمهندس مصطفى سنوسي مدير عام مكتب الوزير لمياه النيل والمياه الدولية .

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الموارد المائية والري مجلس الوزاري العربي للمياه الدكتور هاني سويلم وزير الري
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