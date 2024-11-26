برلمانية تطالب وزير الإسكان بمراجعة سياسات الاستثمار

كتب- نشأت علي:

دعت النائبة مي رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى مراجعة سياسات وزارة الإسكان في قطاع الاستثمار، ضمن جهودها لتحسين بيئة الاستثمار في إطار خطة الدولة المصرية لدمج القطاع الخاص في المشاريع التنموية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشارت النائبة مي رشدي إلى أهمية متابعة حزمة الإجراءات والسياسات التي تتبعها الوزارة في ملف الاستثمار، سواء فيما يتعلق بطرح الوحدات السكنية أو قطع الأراضي. ولفتت إلى ورود شكاوى متعددة تتعلق بتعطيل الإجراءات، مما قد يؤثر على خطة الوزارة والدولة في التوسع الاستثماري عبر مشروعات وزارة الإسكان.

وأكدت النائبة ضرورة اتخاذ خطوات جدية لمعالجة هذه التحديات، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في قطاع الإسكان.

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