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هل يجوز إعطاء الزكاة لأخت زوجي؟.. أمين الفتوى يُجيب

08:01 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

الدكتور محمد عبدالسميع

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لأخت زوجي إذا كانت محتاجة؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أنه يجوز إخراج زكاة الفطر لأخت الزوج في حال كانت من الفقراء أو المحتاجين، موضحا أنه إذا كانت أخت الزوج لا تكفي مواردها لتلبية احتياجاتها الأساسية، فإنه لا مانع شرعيًا من أن يُخرج الزوج أو الزوجة زكاة الفطر لها.

وأضاف الدكتور محمد عبدالسميع، أن هذا الحكم يسري أيضًا على زكاة المال، حيث يمكن إخراج الزكاة للأخوات من الأقارب إذا كانوا في حاجة إليها، بشرط أن يكون دخلهم أقل من احتياجاتهم الأساسية.

وأشار إلى أن الزكاة تهدف إلى مساعدة المحتاجين وتحقيق التكافل الاجتماعي، مشددًا على أن تقديم الزكاة لمن هو في حاجة، سواء كان من الأقارب أو غيرهم، يُعد من أفضل الطرق لتحقيق الرحمة والتعاون بين المسلمين.

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