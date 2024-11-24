جمال شعبان: 10 نصائح مهمة للوقاية من الجلطات والسكتة القلبية

كتب - أحمد جمعة:

قدّم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عددًا من النصائح للوقاية الفعّالة من الجلطات والسكتة القلبية بعد تزايد حالات الوفاة المفاجئة جراء الأزمات القلبية والجلطات.

وأوضح عبر حسابه على فيسبوك، أن الوقاية من أمراض القلب لا تبدأ عند سن الأربعين، بل هي منهج حياة يجب اتباعه منذ الطفولة.

وتشمل تلك النصائح:

* الطعام الصحي: الحرص على تناول الخضراوات والفواكه الطازجة، وتجنب الإفراط في النشويات، السكريات، الدهون الحيوانية، والمهدرجة (مثل السمن الصناعي).

يُنصح بتعويد الأطفال على الأطعمة المشوية والمسلوقة، مع تقليل استهلاك المقليات والوجبات السريعة، والإكثار من شرب الماء.

* الحفاظ على وزن صحي: تجنب السمنة وزيادة الوزن يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة الشرايين والقلب.

* ممارسة الرياضة بانتظام: المشي لمدة 45 دقيقة يوميًا يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في تحسين الدورة الدموية وصحة القلب.

* تنظيم مواعيد الوجبات: تناول وجبة إفطار مبكرًا، حيث إن إهمالها يزيد من احتمالات الإصابة بالجلطات، وتحديد وجبة الغداء قبل الساعة الخامسة مساءً، وتناول عشاء خفيف مكون من زبادي وثمرة فاكهة قبل الساعة الثامنة مساءً أو الاستغناء عنه.

* النوم الكافي والجيد: الحرص على النوم لساعات كافية وتجنب السهر.

* الإقلاع عن التدخين: الامتناع التام عن التدخين، وعدم الجلوس مع المدخنين، بالإضافة إلى تجنب جميع أنواع المخدرات.

* تجنب الضغوط النفسية: تقليل التوتر والضغوط العصبية قدر الإمكان، لما لها من تأثير مباشر على صحة القلب.

* متابعة الأمراض المزمنة: في حالة وجود أمراض مثل الضغط المرتفع، السكر، ارتفاع الكوليسترول، أو الأمراض المناعية، يجب التعامل معها بجدية من خلال المتابعة الطبية المنتظمة والعلاج المناسب.

* الفحص الدوري السنوي: حتى لو كنت لا تعاني من أي أعراض مرضية، يُنصح بزيارة الطبيب مرة سنويًا وإجراء تحاليل دورية لاكتشاف أي مشاكل صحية في مراحلها المبكرة.

* الحرص على تغيير الحالة المزاجية: تخصيص وقت أسبوعي للخروج إلى المساحات الخضراء يساعد في تحسين الحالة المزاجية، وتقليل الضغوط، وتعزيز الصحة النفسية.

وأكد الدكتور جمال شعبان أن الالتزام بهذه الإرشادات يساهم بشكل كبير في تقليل مخاطر الجلطات والسكتة القلبية، داعيًا الجميع إلى تبني أسلوب حياة صحي منذ الصغر لتحقيق الوقاية المثلى.

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