وزير التموين يتفقد المنطقة التجارية بالغربية غدًا

كتب- محمد سامي:

يجري الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، غدًا الأحد، جولة ميدانية بمحافظة الغربية، وتفقد المنشآت التموينية والمنطقة التجارية بالمحافظة، في إطار حرص الوزير على متابعة المشروعات التجارية والتأكد من توافر السلع للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر استمرار تنظيم سوق اليوم الواحد بمدينة نصر يوم الجمعة من كل أسبوع؛ استجابة للإقبال الكبير من المواطنين على هذه المبادرة.

يأتي هذا القرار ضمن خطة الوزارة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة؛ لتخفيف العبء عن الأُسر المصرية، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.

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