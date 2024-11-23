حقوقي فلسطيني: عقوبة الإعدام تشكل هاجسًا عالميًا

كتب- محمد نصار:

أكد عصام يونس، رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين، أهمية المضي قدمًا في مخاطبة شواغل حقوق الإنسان الرئيسية جنبًا إلى جنب مع الاهتمام بالقضايا المركزية في فلسطين ولبنان، منوهًا بأن عقوبة الإعدام تشكل هاجسًا عالميًا رئيسيًا، ومن المهم مواصلة العزم لمعالجة إشكالياتها.

جاء ذلك خلال فعاليات حلقة النقاش الإقليمية حول الحد من عقوبة الإعدام في المنطقة العربية والتي تأتي بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة لدعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين

أشار "يونس"، إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب وبينها الإعدام خارج نطاق القضاء التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل أن تتطور إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وهي أم الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية.

وتمتد فعاليات الحلقة إلى الغد، وتضم 5 جلسات عمل يجرى خلالها تبادل التجارب والدروس المستفادة، وتقديم حلول وبدائل تمهيدًا لعقد حلقات نقاش على المستويات الوطنية بما يسهم في تفعيل الالتزام بالحد من عقوبة الإعدام وقصرها فعليا على أشد الجرائم غلظة.



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