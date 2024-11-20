حالة الطقس غدا الخميس.. ظاهرتين جويتين وبرودة بهذه المناطق

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024 والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود غدًا الخميس طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدًا الخميس

وأضافت "الهيئة"، أن طقس غدًا الخميس يشهد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأوضحت أن طقس غدًا الخميس يشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة العظمى غدًا الخميس

وتكون درجات الحرارة العظمى غدًا الخميس، كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 26 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 28 درجة مئوية.

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