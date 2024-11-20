ما خطة الحكومة لمواجهة الاحتياجات الإضافية للطاقة الصيف القادم؟.. مدبولي يُجيب

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك اتفاقيات لشراء الطاقة المتجددة التي ستقوم بها الشركة الإماراتية بمقدار 1200 ميجا قبل حلول الصيف القادم.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، الأربعاء، أننا نستهدف شراء أكثر من 4000 ميجا خلال فترة الصيف القادم لتجاوز أي احتياجات إضافية لموضوع الطاقة، وبالتالي 1200 منهم كانت عبارة عن اتفاقيات شراء من الشركة لإسراع الخطى في عمليات التنفيذ والباقي طبقًا للاتفاق الموجود.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للاستفادة من المسطح المائي الضخم ببحيرة ناصر، ونقوم بإنشاء وحدات لتوليد الطاقة الشمسية، وبدلًا من أن تكون على الأرض تكون على الأسطح العائمة.

وأكمل: "نتحدث عن 20 مليون متر منطقة صناعية، وستبدأ أولى الخطوات فيها بـ4 مصانع كبار، منهم 2 معنيين بتقنية إنتاج الألواح الشمسية ومستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية التي تندفع وتتحرك مصر فيها بكل قوة، والجزء الآخر بطاريات التخزين، لأنه دائمًا كانت مشكلة الطاقة الشمسية أنها تعمل فترة النهار وتتوقف ليلًا، والتقنيات الجديدة عالميًا ربطتها مع محطات التخزين حتى يتم الاستفادة من هذه الطاقة ليلًا، ونتحدث عن مصانع ستنتج 4 جيجا للطاقة الشمسية، و2 جيجا كقدرات للبطاريات.".