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ضمن "بداية جديدة لبناء الإنسان".. القومي للمرأة يطلق حملة طرق الأبواب

07:10 م السبت 02 نوفمبر 2024

حملة طرق الابواب

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كتبت- نور العمروسي

يطلق المجلس القومي للمرأة، غدًا الأحد فعاليات حملة طرق الأبواب خلال الفترة من ٣ إلى ٥ نوفمبر ٢٠٢٤ بجميع محافظات الجمهورية للتعريف بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأوضحت إيزيس محمود رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتوعية، أن مشاركة المجلس في حملة طرق الأبواب تتمثل في عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة ورائدات المجلس والشابات المتطوعات بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات لنقل رسائل المبادرة والتي من أهمها تحسين جودة حياة المواطنين في كافة المجالات كالتعليم والصحة وتحقيق رؤية مصر في استمرارية الإستفادة من جميع الخدمات المطورة التي تقدمها الدولة وغيرها من الخدمات الحكومية.

وأشارت إلى أنه سبق الحملة تدريبًا لرائدات المجلس والشابات المتطوعات والقيادات الدينية المشاركين في حملة طرق الأبواب للتعريف برسائل المبادرة من خلال خبراء في التنمية البشرية وممثلي المبادرة الرئاسية في المحافظات.

حملة طرق الأبواب القومي للمرأة بداية جديدة لبناء الإنسان
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