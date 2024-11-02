وزيرة البيئة تعلن إطلاق مؤتمر الكلايمثون العالمي 2024 من صعيد مصر

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن إطلاق مؤتمر الكلايمثون العالمي 2024 من محافظة قنا، وذلك للعام الثاني على التوالي تحت عنوان "نحو مدن حضرية ومستدامة".

ويهدف المؤتمر إلى التوعية بقضايا تغير المناخ وتنظيم مسابقة كبرى بين طلاب وخريجي جامعات الصعيد للتفاعل مع هذه القضايا المهمة.

يُعقد المؤتمر بدعم من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة (NSWMP) وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وهيئة التعاون الدولي الألمانية (GIZ).

ويشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، منهم د. خالد عبد الحليم، محافظ قنا، ود. حازم عمر، نائب المحافظ، بالإضافة إلى 100 من طلاب الجامعات وشباب الخريجين من عدة محافظات.

وركزت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية المؤتمر في رفع الوعي البيئي والمناخي، مشيرة إلى أنه يتيح الفرصة لعرض مشروعات الشباب وأفكارهم الإبداعية لمواجهة تحديات تغير المناخ.

كما يتناول المؤتمر موضوع ربط الإدارة المتكاملة للمخلفات بقضايا التغير المناخي واحتباس الحرارة.

وتنظم وزارة البيئة، مسابقة بين الشباب تشمل عدة محاور مثل إدارة المخلفات والاقتصاد الدائري والاستثمار البيئي.

وسيقوم المشاركون بتقديم أفكارهم ومشروعاتهم في حضور خبراء ومختصين، حيث تم تأهيل الفرق الفائزة من العام الماضي مع تنظيم دورات تدريبية للمجموعات الجديدة.

وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة أن تأخذ المشاريع الفائزة بعين الاعتبار تحديات إدارة المخلفات وربطها بحجم انبعاثات الاحتباس الحراري.

كما دعت إلى الابتكار في استخدام التكنولوجيا الرقمية واستراتيجيات قابلة للتنفيذ في محافظات الصعيد.

وفي كلمته، أعرب الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عن سعادته باستضافة المؤتمر، مؤكدًا أن قضية الحفاظ على المناخ تحتاج إلى جهود متواصلة وتعاون كبير.

وأكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا لقضايا التغيرات المناخية، وهو ما يتجلى في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050.

ويسعى المؤتمر إلى تحقيق شراكات فعالة بين الشباب وأساتذة الجامعات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مما يسهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية.