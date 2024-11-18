حدث في 8 ساعات| تنظيم الاتصالات يوافق مبدئيًا على زيادة أسعار الخدمات.. وتطبيق الحد الأدنى للأجور بـ"الأوقاف"

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، القاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة في الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين بعنوان "الشمول الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر"، وأعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأئمة والعمال المتعاقدين.



ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

البابا تواضروس في عظة قداس العيد الـ12 لتجليسه: وجودنا معًا اليوم أقوى من مئة عظة

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، بالتذكار الثاني عشر لتنصيب البابا تواضروس الثاني بابا وبطريركًا على عرش القديس مار مرقس الرسول.

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بعد واقعة عضو بمجلس الزمالك.. أبرز النصائح لتجنب حرائق "شواحن" الكهرباء

قال مصدر مسؤول بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن هناك بعض العادات السيئة التي تسبب الحرائق ومخاطر الصعق الكهربائي داخل المنازل.

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زيادة الغرف الفندقية وتطوير المطارات.. مدبولي يبحث جهود النهوض بقطاع السياحة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود النهوض بقطاع السياحة وآليات تطوير مختلف الجوانب المرتبطة به

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بيان حكومي مهم بشأن أصول صندوق مصر السيادي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وذلك في إطار مناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل، بحضور الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات.

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الرابط والشروط.. فتح باب التقدم للعاملين بالأزهر لأداء فريضة الحج 2025

فتح الأزهر الشريف، باب التقديم لأداء فريضة الحج للعام الهجري 2025 / 1446 هـ، لجميع العاملين بالمشيخة والجهات التابعة لها.

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"السيسي" يطلق النسخة الرابعة لأسبوع الاتحاد الأفريقي للتوعية بإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بيانًا بمناسبة النسخة الرابعة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات.

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وزير الإسكان: الانتهاء من 15329 شقة متنوعة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 15329 وحدة سكنية متنوعة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بما نسبته 118.5 % من المستهدف

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برلمانية ترفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ورئيس المجلس: راجعي نفسك

رفضت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، وقالت إنه يتضمن بعضَ القصور المخالف للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، يعتبر كارثيًّا للوضع الحقوقي في مصر.

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