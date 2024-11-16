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إعلام عبري: حزب الله يطلق نحو 21 صاروخًا على إسرائيل

11:49 ص السبت 16 نوفمبر 2024

حزب الله

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وكالات

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأنه تم رصد إطلاق 20 صاروخا من جنوبي لبنان تجاه إسرائيل واعتراض بعضها.

يأتي ذلك في ظل محاولة جيش الاحتلال الإسرائيلي، التوغل في الأراضي اللبنانية عبر عدد من المناطق وجرت اشتباكات عنيفة مع حزب الله.

وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام، إن الجيش الإسرائيلي التوغل مجددا إلى الأراضي اللبناني عبر بلدة الضهيرة ومحور طيرحرفا والجبين، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية،

وأشارت الوكالة اللبنانية، إلى أنه في نفس الأثناء تتعرض البلدات المذكورة لقصف من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أفادت وسائل إعلام عبرية يوم السبت، بأن طائرة مسيرة بدون طيار أصابت مبنى في مستوطنة نهاريا بشكل مباشر.

وأوضحت القناة الـ12 العبرية، أن الإصابة المباشرة جاءت في أعقاب دوي صفارات الإنذار تحذيرا من تسلل مسيرات.

ويشن حزب الله هجمات على المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية إلى جانب تل أبيب وأوقع عدد من القتلى والمصابين في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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