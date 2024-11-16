أمطار غزيرة ورياح عاتية.. 5 معلومات عن نوة المكنسة التي تضرب الإسكندرية - صور

الإسكندرية- محمد عامر:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس، اليوم السبت، عودة الأمطار ونشاط للرياح في بعض المحافظات، بينها الإسكندرية، إذ تبدأ الأمطار متوسطة على مطروح وتمتد خفيفة إلى الإسكندرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وسرعة الرياح كم/ الساعة.

وتتزامن توقعات عودة الأمطار مع موعد نوة المكنسة، وفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن "نوة المكنسة" في السطور التالية:

- تبدأ المكنسة في منتصف شهر نوفمبر كل عام، وعادة بدءًا من يوم 16 نوفمبر، وقد تتأخر أو تتقدم أيام.

- سُميت المكنسة لأنها تكنس البحر – بحسب الصيادين ومواطني الإسكندرية.

- تهب على الإسكندرية في صورة رياح شمالية غربية وشديدة الأمطار.

- تستمر نوة المكنسة غالبًا لمدة 4 أيام.

- يعقب "المكنسة" نوة "باقي المكنسة" والتي تشهد أمطار أيضا لمدة 4 أيام ولكن يصاحبها رياح جنوبية غربية هذه المرة.

يشار إلى أن الإسكندرية تتعرض لـ 18 نوة على مدار فصلي الخريف والشتاء، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة، إذ تأتي بأمطار غزيرة ورياح عاتية وبعضها يتسبب في غرق الشوارع وتوقف حركة الملاحة البحرية.