نسعى لتوسيع الشراكة.. مساعد وزير التضامن: "راعي مصر" من المؤسسات الرائدة في العمل الأهلي

كتب- أحمد الجندي:

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، إن الوزارة معنية بشكل كامل بالأسر الأكثر احتياجًا، ونسعى لتوسيع الشراكة مع المجتمع المدني لتحقيق حياة كريمة.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقصر القبة، للإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة البنك التجاري الدولي ومؤسسة راعي مصر ضمن مشروع أطفال أصحاء بحضور خالد عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، والفنان هاني رمزي والفنانة ماجدة زكي، وعدد من الشخصيات العامة.

وأضاف "عبد الموجود"، إن راعي مصر من المؤسسات الرائدة في العمل الأهلي، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية التي تقوم بها المؤسسة مع البنك التجاري الدولي، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار مساعد وزير التضامن إلى ضرورة التكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لأن الحكومة لوحدها لا يمكن أن تقوم بهذا الدور لوحدها.

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